Видео эвакуации пассажиров с теплохода, на котором произошла поломка в Тверской области

В итоге пассажиров доставили на берег, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С теплохода «Александр Свирский» пришлось эвакуировать свыше 150 плывших на нем пассажиров, в том числе 24 ребенка и маломобильных туристов. Круизное судно следовало по маршруту «Москва - Тверь - Москва».

20 мая в акватории Волги в Иваньковском водохранилище в Конаковском районе теплоход потерял ход из-за поломки генератора.

- На место были направлены два технических теплохода ФГБУ «Канал имени Москвы», оперативная группа Конаковского ПСГ, ОГ Главного управления МЧС России по Тверской области, АСС Тверской области, ГИМС МЧС России для оказания помощи пассажирам, которые отдыхали на теплоходе, - сообщили в областном ГУ МЧС.

По информации от правительства региона, ситуация находилась под контролем губернатора Игоря Рудени.

В итоге теплоход отбуксировали в Конаково, пассажиров эвакуировали и отвезли в Москву на автобусах. Никто не пострадал.