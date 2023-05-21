В Твери простились с погибшим в ходе СВО Денисом Уничкиным

В Твери похоронили погибшего в ходе СВО Дениса Уничкина. Фото: VK/Тверской Спас

20 мая в Твери простились с погибшим в ходе СВО 46-летним Денисом Уничкиным. Он был членом общественной организации "Тверской Спас".

Отпевание прошло в Воскресенском соборе. Похоронили погибшего военного на кладбище в Дмитрово-Черкассах на Аллее героев.

Как сообщил "Тверской Спас", Денис Уничкин долгое время, с осени прошлого года, числился пропавшим без вести, а весть о его гибели пришла несколько дней назад в мае.