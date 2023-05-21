В Тверской области мошенник солгал пенсионерке, что ее внук совершил ДТП, и выманил у нее деньги

В регионе еще один человек стал жертвой телефонных мошенников. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

79-летняя жительница Ржева попалась на удочку телефонного мошенника. Для обмана аферист надавил на родственные чувства, солгав пенсионерке о ее внуке.

Ржевитянка рассказала в полиции, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил пожилой женщине, что ее внук совершил ДТП, в котором пострадали люди. Лжеполицейский сказал, что пенсионерке нужно заплатить деньги для того, чтобы были улажены все вопросы, и ее внук избежал уголовной ответственности. В общем, мошенник использовал старую схему обмана.

Пожилая женщина занервничала, испугавшись за внука, и согласилась на предложение афериста.

- Вскоре к ней прибыл курьер, которому она передала 70 тысяч рублей. К сожалению, женщина связалась с родственником лишь после того, как передала денежные средства незнакомцу. В ходе беседы с потерпевшей оказалось, что ранее пенсионерка уже была предупреждена полицейскими о подобных случаях обмана, но все равно поверила звонившему, - сообщили подробности в пресс-службе областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

УМВД России по Тверской области напоминает, что в случае поступления подобных звонков, не стоит сразу верить услышанному.

Необходимо перезвонить родственнику, которого назвали злоумышленники, убедиться, что с ним всё в порядке. Затем нужно обратиться в полицию.

Своевременное реагирование позволит правоохранителям выйти на след мошенников и задержать их.