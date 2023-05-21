Авария, в которой погибли четверо мужчин и спасся ребёнок, произошла в Рамешковском районе Тверской области

В машине погибли люди. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ночью 21 мая на мосту автодороги в Рамешковском округе Тверской области произошла страшная авария. Машина врезалась в металлическое ограждение, в результате погибли ехавшие в ней четверо мужчин. Выжил только мальчик.

Бежецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Как сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ, смертельная авария произошла на мосту автодороги «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна». Областная прокуратура уточнила, что в ДТП попал автомобиль «Шевроле Ланос».

Машина загорелась. Спастись смог только мальчик 2012 года рождения, водитель и три взрослых пассажира погибли.

По информации от пресс-службы областного УМВД, ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. У него - телесные повреждения.

На месте аварии работали следователи и криминалист. Также туда прибыл прокурор Рамешковского округа.

Для установления причин ДТП назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-автотехническая, генетические и судебно-медицинские. Над установлением обстоятельств аварии также работают сотрудники полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.