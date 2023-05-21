В Твери мужчина украл детскую коляску с крыльца поликлиники

Полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого в краже коляски. Фото: Ольга Крыльцова

На Комсомольском проспекте Твери прямо с крыльца поликлиники была похищена детская коляска стоимостью в 10 000 рублей. Ее владелица - молодая мама - пояснила в полиции, что пошла с ребёнком к врачу, а когда вернулась, коляски и след простыл.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения.

В результате оперативникам удалось в тот же день установить личность подозреваемого в краже. Им оказался один из посетителей поликлиники.

- В полиции 28-летний ранее судимый злоумышленник сознался в содеянном, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Он пояснил, что пришёл в медучреждение за детским питанием для своего ребёнка. Выходя из поликлиники, молодой человек увидел стоявшую на крыльце чужую детскую коляску и увёз её к себе домой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, составляет лишение свободы на срок до пяти лет.

Коляска возвращена владелице.