В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области привезли 15-го мишку

Маленькая Маша сильно исхудала, ее откармливают молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

В Центре спасения медвежат-сирот, который располагается на западе региона в Торопецком округе, произошло пополнение - в четверг туда из Пермского края привезли еще одного мишку.

Как сообщили в своем паблике сотрудники Центра, истощенный медвежонок был обнаружен один на островке на реке Весляна. Оставлять мишку в дикой природе было опасно - косолапый мог погибнуть.

Оказалось, что это маленькая медведица. Ее назвали Маша. В Тверскую область мишку привезли специалисты министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

- Дорога была очень долгой, более суток, но, к счастью, маленькая медведица перенесла поездку нормально, - сообщили в Центре спасения медвежат-сирот. - Машенька достаточно миниатюрная медведица, да к тому же и сильно худая. Мы откармливаем ее молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов, чтобы помочь медвежонку побыстрее начать набирать вес. К счастью, она не отказывается от еды.

Маша - это уже 15-ый медвежонок, привезенный в Центр в этом году.

Напомним, что Центр спасения медвежат-сирот был создан выдающимся ученым Валентином Пажетновым. Это единственное место в нашей стране, где специалисты ежегодно по особой методике выхаживают оставшихся без мамы медвежат бурого медведя, а затем возвращают их обратно в дикую природу. Центр существует за счет пожертвований и спонсорской помощи.