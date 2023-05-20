В конкурсе «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» победил Иван Петушков из Тверской области

Иван Петушков. Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

20 мая в Перми завершился третий сезон конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Иван Петушков из Тверской области победил в номинации «Инфраструктура туризма» в направлении «Стартапы и прорывные идеи в туризме».

Всего же 23 мастера из 17 регионов страны объявлены победителями третьего сезона.

Иван - страховой агент, но к туризму его привело столярное ремесло. Благодаря знакомству с семьей тверских карел Евграфовых, Иван начал активно изучать историю и культуру карел. Как следствие, смог осуществить свою мечту – он открыл «Ivo muasteri» - Столярную мастерскую в деревне.

В 2022 году Иван победил в грантовом конкурсе Росмолодежи. А уже в этом году смог закупить практически все необходимые инструменты и верстаки.

Сейчас Иван проводит мастер-классы для гостей карельской деревни Чашково, и надеется в этом году запустить курсы по столярному ремеслу для детей и взрослых.

- Конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это одно из самых мощных, ярких событий в моей жизни. Благодаря участию в конкурсе я хочу прокачать свои навыки во время общения и взаимодействия с коллегами по туризму, познакомить всю страну с субэтносом тверских карелов, рассказать о своём проекте «Ivo muasteri», и, конечно, обучаться у настоящих Мастеров Гостеприимства и развивать подобный проект по всей России! - приводит слова Ивана Петушкова пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».