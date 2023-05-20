200-летний дуб из Домотканово без поддержки жителей Тверской области не получит звания «Дерево года»

Наш дуб из Домотканово. Фото: rosdrevo.ru

Продолжается национальный конкурс «Российское дерево года 2023». Тверская область на конкурсе представлена черешчатым дубом из усадьбы «Домотканово».

Дубу 200 лет, высота 11 метров.

На сайте голосования наш дуб под 45 номером. Место же дуба по результатам голосования тоже вряд ли выше 45 номера. Структура сайта не позволяет видеть промежуточное место. Всего за наш дуб отдано 368 голосов, по данным на вечер 20 мая. При том, что у многих деревьев из других регионов и 2000, и 1000 голосов.

Но ещё не поздно повлиять на ход голосования, если жители Тверской области активно включатся в процесс. Голосование продлится до 1 августа.

Всего же в Тверской области девять деревьев, которым решением Сертификационной комиссии Всероссийской программы присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». С их перечнем можно ознакомится на сайте организаторов голосования.

Регион, на территории которого произрастает дерево победившее в конкурсе, получит диплом, а также сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра «Здоровый лес».