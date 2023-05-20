В Тверской области очищают берег Волги

Один из участков берега Волги. Фото: ПТО

20 мая, в День Волги, в Тверской области прошли мероприятия экологической акции «Вода России». Акция реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В этот день приведён в порядок участок берега Волги в Твери.

Активисты расчищали берег реки от улицы Евгения Пичугина до Мигаловской набережной. Трудились и в прибрежных зонах рек Соминка и Тьмака.

Муниципалитеты Тверской области также присоединились к экологическому десанту и проводили уборку береговых линий водных объектов на своих территориях.

Всего до конца 2023 года в рамках акции в регионе планируется очистить порядка 300 км береговых линий разных водоёмов.