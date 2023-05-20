Жительница Тверской области перевела деньги другу, чью страницу в соцсети взломали

Если вовремя сообщить администрации соцсети о взломе странички, её оперативно блокируют. Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Конаково обратилась 34-летняя местная жительница.

В одной из социальных сетей женщине, со страницы знакомого, пришло сообщение с просьбой одолжить 10 000 рублей.

Женщина перевела деньги на указанный номер телефона, а затем позвонила приятелю. Тут-то она и узнала, что его страничка взломана, а денег он не просил.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.