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НовостиПроисшествия20 мая 2023 10:05

Жительница Тверской области перевела деньги другу, чью страницу в соцсети взломали

Возбуждено уголовное дело
Олег ХАДАЕВ
Если вовремя сообщить администрации соцсети о взломе странички, её оперативно блокируют.

Если вовремя сообщить администрации соцсети о взломе странички, её оперативно блокируют.

Фото: Олег ХАДАЕВ

К полицейским Конаково обратилась 34-летняя местная жительница.

В одной из социальных сетей женщине, со страницы знакомого, пришло сообщение с просьбой одолжить 10 000 рублей.

Женщина перевела деньги на указанный номер телефона, а затем позвонила приятелю. Тут-то она и узнала, что его страничка взломана, а денег он не просил.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.