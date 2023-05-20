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НовостиПроисшествия20 мая 2023 9:34

Из сдаваемой в аренду квартиры квартирант вынес имущество на 20 000 рублей

Сейчас злоумышленник задержан
Олег ХАДАЕВ
Квартирант вынес из квартиры всё, что мог быстро продать.

Квартирант вынес из квартиры всё, что мог быстро продать.

Фото: Олег ХАДАЕВ

В полицию Московского отдела УМВД России по Твери обратилась 42-летняя жительница Твери. Квартирант вынес из её квартиры имущество и исчез.

Женщина сдала квартиру с условием посуточной оплаты. Арендатор передал женщине деньги, она отдала ему ключи от квартиры.

Через некоторое время арендатор перестал выходить на связь.

Женщина пришла в квартиру и обнаружила пропажу телевизора, микроволновой печи и электрической плиты. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение бывшего квартиранта. Его задержали.

Вором оказался 40-летний житель Твери. Он сознался в содеянном и рассказал, что намеренно снял жилье посуточно для совершения кражи. Похищенное он продал неизвестным лицам.

Расследование этого уголовного дела ещё продолжается.