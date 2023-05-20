Из сдаваемой в аренду квартиры квартирант вынес имущество на 20 000 рублей

Квартирант вынес из квартиры всё, что мог быстро продать.
Фото: Олег ХАДАЕВ
В полицию Московского отдела УМВД России по Твери обратилась 42-летняя жительница Твери. Квартирант вынес из её квартиры имущество и исчез.
Женщина сдала квартиру с условием посуточной оплаты. Арендатор передал женщине деньги, она отдала ему ключи от квартиры.
Через некоторое время арендатор перестал выходить на связь.
Женщина пришла в квартиру и обнаружила пропажу телевизора, микроволновой печи и электрической плиты. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение бывшего квартиранта. Его задержали.
Вором оказался 40-летний житель Твери. Он сознался в содеянном и рассказал, что намеренно снял жилье посуточно для совершения кражи. Похищенное он продал неизвестным лицам.
Расследование этого уголовного дела ещё продолжается.