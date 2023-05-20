В Тверской области проходит II Международный хоровой фестиваль «Встречи на Волге»

Один их хоров - участников фестиваля. Фото: Максим Школьников.

В Твери, Конаково и Старице звучат хоры в рамках II Международного хорового фестиваля «Встречи на Волге».

Организаторами фестиваля выступили министерства образования и культуры Тверской области, Тверская и Кашинская Епархия Русской Православной Церкви.

Фестиваль объединил более 400 исполнителей из России и Белоруссии.

Приветствие участникам, организаторам и гостям фестиваля направил губернатор Игорь Руденя:

«С Верхневолжьем связаны судьбы выдающихся исполнителей, композиторов, основателей прославленных творческих коллективов: Василия Васильевича Андреева, Сергея Яковлевича Лемешева, Александра Васильевича Александрова и многих других. Для них всегда опорой в творчестве были богатейшая православная культура и народное песенное искусство. Фестиваль «Встречи на Волге» продолжает эти замечательные традиции. Уверен, что выступления хоровых коллективов подарят незабываемые впечатления всем зрителям, ценителям классической и духовной музыки, будут способствовать приобщению молодежи к великому культурному наследию».