Сотрудники транспортной полиции провели рейд для привлечения внимания к соблюдению правил безопасности на железной дороге

Во время рейда пассажирам разъясняли правила безопасности на железной дороге. Фото: Пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь

Сотрудники транспортной полиции совместно с железнодорожниками и волонтерами провели рейд для привлечения внимания к соблюдению правил безопасности на железной дороге.

Рейд прошёл в рамках профилактической акции «Железная дорога. Жизнь дорога!»

На платформах вокзала транспортные полицейские и железнодорожники напоминали пассажирам, что железная дорога - зона повышенной опасности.

В 2023 году в зоне ответственности линейного отдела МВД России на станции Тверь произошло 12 случаев травмирования граждан железнодорожным транспортом, семь из которых оказались смертельными.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на железной дороге является переход в неустановленном месте.

Во время проведения рейда были выявлены правонарушители, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении.