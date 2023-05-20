Мэр Москвы рассказал о планах закупки новых электропоездов «Иволга», которые изготавливаются в Твери

Получив третью дверь, "Иволга 4.0" позволит пассажирам ещё быстрее входить и выходить из вагонов. Фото: www.sobyanin.ru

Рассказывая о предстоящих запусках новых очередей Московских центральных диаметров (МЦД - 3, МЦД - 4), мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2022-2025 годах планируется закупить 95 поездов «Иволга».

В частности речь зашла о новом электропоезде «Иволга 4.0», к сборке которого уже приступили на Тверском вагоностроительном заводе.

«Главное отличие – четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее», — сообщается на сайте Сергея Собянина.

Первые поезда «Иволга 4.0» появятся в Москве уже в конце 2023 - начале 2024 года.