Дым от пожаров в Твери иногда стелится и над водою Волги. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области пожарные девять раз выезжали на тушение пожаров.

Таковы данные от Главного управления МЧС России по Тверской области за сутки на утро 20 мая 2023 года.

Горело в Твери на улице Горького, в Калининском районе, СНТ «Заря».

Так же четыре раза пожарные тушили горящий мусор и два раза выезжали к горящим автомобилям.

Ещё один раз горели порубочные остатки, что бы это ни значило. Возможно речь идёт о ветках и древесной щепе.