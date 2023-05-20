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НовостиПроисшествия20 мая 2023 5:22

В Тверской области пожарные девять раз выезжали на тушение пожаров

Таковы данные за сутки на утро 20 мая 2023 года
Олег ХАДАЕВ
Дым от пожаров в Твери иногда стелится и над водою Волги.

Дым от пожаров в Твери иногда стелится и над водою Волги.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области пожарные девять раз выезжали на тушение пожаров.

Таковы данные от Главного управления МЧС России по Тверской области за сутки на утро 20 мая 2023 года.

Горело в Твери на улице Горького, в Калининском районе, СНТ «Заря».

Так же четыре раза пожарные тушили горящий мусор и два раза выезжали к горящим автомобилям.

Ещё один раз горели порубочные остатки, что бы это ни значило. Возможно речь идёт о ветках и древесной щепе.