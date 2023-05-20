Дым от пожаров в Твери иногда стелится и над водою Волги.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Тверской области пожарные девять раз выезжали на тушение пожаров.
Таковы данные от Главного управления МЧС России по Тверской области за сутки на утро 20 мая 2023 года.
Горело в Твери на улице Горького, в Калининском районе, СНТ «Заря».
Так же четыре раза пожарные тушили горящий мусор и два раза выезжали к горящим автомобилям.
Ещё один раз горели порубочные остатки, что бы это ни значило. Возможно речь идёт о ветках и древесной щепе.