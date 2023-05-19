Жителя Твери по медицинским показаниям лишили водительского удостоверения

Мужчину лишили водительских прав из-за алкоголизма Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Пролетарского района Твери установлено, что местный житель, страдающий алкоголизмом и стоящий на учете в медицинском учреждении, имеет водительское удостоверение.

- Управление транспортным средством лицом, страдающим таким заболеванием, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, - отмечают в прокуратуре.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.