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НовостиОбщество19 мая 2023 17:41

Жителя Твери по медицинским показаниям лишили водительского удостоверения

Прокуратура провела проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину лишили водительских прав из-за алкоголизма

Мужчину лишили водительских прав из-за алкоголизма

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Пролетарского района Твери установлено, что местный житель, страдающий алкоголизмом и стоящий на учете в медицинском учреждении, имеет водительское удостоверение.

- Управление транспортным средством лицом, страдающим таким заболеванием, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, - отмечают в прокуратуре.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.