Жителя Твери по медицинским показаниям лишили водительского удостоверения

Мужчину лишили водительских прав из-за алкоголизма
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Прокуратурой Пролетарского района Твери установлено, что местный житель, страдающий алкоголизмом и стоящий на учете в медицинском учреждении, имеет водительское удостоверение.
- Управление транспортным средством лицом, страдающим таким заболеванием, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к дорожно-транспортным происшествиям, - отмечают в прокуратуре.
Требования прокурора удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.