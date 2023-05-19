Из Тверской области поставили мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске

Предприятие из Тверской области поставило мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске
Фото: ПТО
Предприятие из Тверской области поставило мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске. Партию изготавливали в сжатые сроки, за 21 день, на производстве компании «Феликс».
Для центральной больницы Луганска изготовили более 500 двухъярусных медицинских кроватей и свыше 600 медицинских тумб, а также матрасы, корпусную мебель для кабинетов врачей, мебель для процедурных кабинетов.
Были приобретены электроплиты, пароконвектоматы, шкафы для хранения хлеба и продуктов питания, столы и стулья для приема пищи, зеркала, кипятильники, промышленные стиральные машины, холодильники - обычные и фармацевтические, моечные ванны для посуды.
Машины с грузами отправили напрямую с фабрики, сборку провели на месте.