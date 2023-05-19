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НовостиОбщество19 мая 2023 17:26

Из Тверской области поставили мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске

Партию изготовили за 21 день
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Предприятие из Тверской области поставило мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске

Предприятие из Тверской области поставило мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске

Фото: ПТО

Предприятие из Тверской области поставило мебель и оборудование для трех госпитальных корпусов в Луганске. Партию изготавливали в сжатые сроки, за 21 день, на производстве компании «Феликс».

Для центральной больницы Луганска изготовили более 500 двухъярусных медицинских кроватей и свыше 600 медицинских тумб, а также матрасы, корпусную мебель для кабинетов врачей, мебель для процедурных кабинетов.

Были приобретены электроплиты, пароконвектоматы, шкафы для хранения хлеба и продуктов питания, столы и стулья для приема пищи, зеркала, кипятильники, промышленные стиральные машины, холодильники - обычные и фармацевтические, моечные ванны для посуды.

Машины с грузами отправили напрямую с фабрики, сборку провели на месте.