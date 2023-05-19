В Тверской области вдове погибшего в СВО героя Олега Андреева вручили орден Мужества

Вдове героя вручили орден Мужества Фото: vk.com/kimrypress

13 мая в Твери вдове погибшего в СВО военнослужащего Олега Андреева погибшего в ходе СВО вручили орден Мужества. Церемония прошла в областном военкомате, награду передал военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин.

На церемонии также присутствовали сыновья и отец героя.

- Олег Андреев в октябре 2022 года был призван для участия в СВО, служил в гвардейской дивизии наводчиком-оператором танка, погиб 19 января 2023 года в районе села Коломыйчиха, ЛНР, - сообщает городская газета "Кимры Сегодня".