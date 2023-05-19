В Тверской области устанавливают контейнеры для раздельного сбора отходов

В Ржеве устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: ПТО

В регионе продолжается внедрение дуальной системы сбора мусора. В настоящее время в рамках нацпроекта "Экология" установка контейнеров для этих целей началась в Ржевском округе.

- Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение, - отметил губернатор Игорь Руденя. – В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов. Также реализация нацпроекта – это модернизация очистных сооружений и систем водоотведения, формирование современной системы обращения с ТКО.

Одно из мероприятий – развитие системы раздельного сбора отходов.

В Ржеве установлены в синие контейнеры для выброса бумаги, пластика, металла и стекла. Все отходы будут направлены на сортировочную линию и далее на переработку.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, всего в Ржевском муниципальном округе установят 173 емкости для раздельного сбора отходов. Транспортировать вторичное сырье будет спецтехника.