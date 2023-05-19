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НовостиОбщество19 мая 2023 14:45

В Тверской области за год лесовосстановительные работы были поведены на площади в 22 тыс. гектаров

Такая работа в регионе, одним из богатств которого является лес, очень важна
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лесами занято 55% территории Тверской области.

Лесами занято 55% территории Тверской области.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тверская область входит в двадцатку самых лесных регионов России. Лесами занято 55% территории региона, сообщает Тверьстат.

Для сохранения и приумножения природного богатства ежегодно проводятся мероприятия по воспроизводству лесов. По данным областного Министерства лесного комплекса, в 2022 году посадка и посев леса, а также содействие естественному лесовосстановлению были осуществлены на площади более 22 тыс. гектаров.

За год около 20 гектаров было засеяно семенами хвойных пород и выращено 29,6 миллионов сеянцев.