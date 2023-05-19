В Тверской области за год лесовосстановительные работы были поведены на площади в 22 тыс. гектаров

Лесами занято 55% территории Тверской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тверская область входит в двадцатку самых лесных регионов России. Лесами занято 55% территории региона, сообщает Тверьстат.

Для сохранения и приумножения природного богатства ежегодно проводятся мероприятия по воспроизводству лесов. По данным областного Министерства лесного комплекса, в 2022 году посадка и посев леса, а также содействие естественному лесовосстановлению были осуществлены на площади более 22 тыс. гектаров.

За год около 20 гектаров было засеяно семенами хвойных пород и выращено 29,6 миллионов сеянцев.