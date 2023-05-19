Две школьницы из Тверской области награждены нагрудными знаками "Горячее сердце"

В Твери наградили лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" Фото: ПТО

В Музее Победы состоялось награждение лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце". Награды вручили детям и молодым людям, которые пришли на помощь в трудный момент. Поздравление юным героям направил губернатор Игорь Руденя.

Наград удостоены две школьницы из Тверской области - София Дорофеева из Лихославльского округа и Маргарита Неминущая из Конаково. В номинации "Огонь" отмечена София Дорофеева, которая в декабре прошлого года спасла из горящего дома троих пожилых людей. Пожар вспыхнул поздно вечером, когда все уже спали, а София делала уроки.

В номинации "Вода" лауреатом стала Шестиклассница из Конаково Маргарита Неминущая стала лауреатом в номинации "Вода". Рита спасла тонущую женщину.

Девочки награждены нагрудными знаками "Горячее сердце" и занесены в одноименную Почетную книгу 2023 года.