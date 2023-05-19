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НовостиПроисшествия19 мая 2023 14:10

36-летнего жителя Тверской области осудили за изнасилование малолетней дочери

Осужденный получил 13,5 лет колонии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Осужденный получил 13,5 лет колонии

Осужденный получил 13,5 лет колонии

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Лихославльский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании дочери, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

По информации пресс-службы Лихославльского районного суда, в течение 10 месяцев, с сентября 2021 года, отец совершил пять эпизодов преступления по отношению к дочери.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Лишь по одному из эпизодов написал явку я с повинной.

По совокупности преступлений мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.