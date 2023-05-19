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НовостиОбщество19 мая 2023 12:55

В Твери прошли общегородские родительские собрания

В преддверии летних каникул родителям напомнили правила безопасности детей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери прошли общегородские родительские собрания Фото: администрация Твери

В Твери прошли общегородские родительские собрания Фото: администрация Твери

Во Дворце творчества детей и молодежи прошли муниципальные родительские собрания.

В мероприятиях приняли участие родители школьников, социальные педагоги, представители прокуратуры Тверской области, УМВД России по городу Твери, ответственные секретари городской и районных комиссий по делам несовершеннолетних.

В преддверии летних каникул родителям напомнили основные правила безопасности детей, обсудили вопросы организации детского досуга и предупреждение травматизма.