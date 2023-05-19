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НовостиОбщество19 мая 2023 12:25

Прокуратура помогла с жильем сироте из Тверской области

Девушке предоставили квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура помогли сироте получить квартиру

Прокуратура помогли сироте получить квартиру

Фото: Ольга Крыльцова

В Кашинскую межрайонную прокуратуру Тверской области обратилась местная жительница. В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась без попечения родителей, была включена в очередь на жилплощадь, но так ее и не получила.

Прокуратура направила в суд иск об обязании администрации и регионального министерства социальной защиты населения обеспечить сироту жильем.

Требования удовлетворены. Заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.