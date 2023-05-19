Прокуратура помогла с жильем сироте из Тверской области

Прокуратура помогли сироте получить квартиру
Фото: Ольга Крыльцова
В Кашинскую межрайонную прокуратуру Тверской области обратилась местная жительница. В несовершеннолетнем возрасте девушка осталась без попечения родителей, была включена в очередь на жилплощадь, но так ее и не получила.
Прокуратура направила в суд иск об обязании администрации и регионального министерства социальной защиты населения обеспечить сироту жильем.
Требования удовлетворены. Заявительнице предоставлена благоустроенная квартира.