Водитель "Газели" пытался провезти мобильный телефон в колонию Тверской области

Зарядное устройство и мобильный телефон пытались провезти на территорию колонии Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники ИК-10 строгого режима в поселке Металлистов Калининского района пресекли попытку доставки осужденным запрещенных предметов.

В автомобиле "Газель", который заехал на территорию для загрузки продукции, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли мобильный телефон и зарядное устройство. Они были спрятаны в кабине машины под декоративной панелью.

- В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении. В учреждении проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.