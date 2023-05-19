Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 мая 2023 11:00

Водитель "Газели" пытался провезти мобильный телефон в колонию Тверской области

Попытку пресекли сотрудники ИК
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Зарядное устройство и мобильный телефон пытались провезти на территорию колонии Фото: УФСИН России по Тверской области

Зарядное устройство и мобильный телефон пытались провезти на территорию колонии Фото: УФСИН России по Тверской области

Сотрудники ИК-10 строгого режима в поселке Металлистов Калининского района пресекли попытку доставки осужденным запрещенных предметов.

В автомобиле "Газель", который заехал на территорию для загрузки продукции, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли мобильный телефон и зарядное устройство. Они были спрятаны в кабине машины под декоративной панелью.

- В отношении водителя автомобиля составлен протокол об административном правонарушении. В учреждении проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.