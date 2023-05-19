В Тверской области многодетная семья получила квартиру благодаря региональной поддержке

В 2023 году при поддержке региона улучшить свои жилищные условия смогут 22 многодетные семьи с невысокими доходами. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Многодетная семья Нелли и Михаила Воскресенских из ЗАТО Солнечный переехали из однокомнатной квартиры в четырехкомнатную благодаря региональной поддержке. Эта мера действует в помощь большим семьям с невысокими доходами.

- Многодетные семьи - это основа, перспектива развития нашей демографии. Чем больше мы решаем жилищных вопросов – тем больше многодетных и молодежи остается жить и трудиться на территории региона, где у них есть своя недвижимость, - считает губернатор Игорь Руденя.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, при приобретении новой квартиры 80% ее стоимости многодетным семьям с невысоким уровнем доходов компенсируется из бюджета региона, еще 20% – муниципалитет.

- Увидели сюжет на одном из телеканалов, в котором рассказывали о вручении ключей от квартир многодетным семьям, - рассказала Нелли Воскресенская. - Сразу обратились в администрацию, где нам подтвердили - действительно, возможность такая есть. Мы начали собирать документы. До последнего казалось невозможным, что вот так просто у нас появится собственная большая квартира.

Предполагается, что всего в 2023 году в 18 муниципалитетах региона улучшить свои жилищные условия смогут 22 многодетные семьи с невысокими доходами. В прошлом году при содействии региона новое жилье получили 22 такие семьи, в которых воспитывается 93 ребенка.