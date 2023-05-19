В Тверской области на 2,4% выросла заболеваемость СПИДом

Повышение показателя заболеваемости связано с увеличением тестирования населения Фото: Елена БЕЗГОДОВА

21 мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Ежегодно в третье воскресенье мая весь мир обращает внимание на проблемы больных СПИДом и людей, живущих с ВИЧ.

Тверской области за весь период наблюдения зарегистрировано 17,4 тысяч ВИЧ-инфицированных, из которых умерло от различных причин более 5,5 тысяч ВИЧ-инфицированных, в том числе более 2,1 тысяч человек умерло вследствие ВИЧ-инфекции.

За 2022 год зарегистрировано 633 случая впервые установленного диагноза ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости 51,5 на 100 тыс. населения, что на 2,4% выше, чем в 2021 году.

- Повышение показателя заболеваемости связано с увеличением тестирования населения региона на ВИЧ-инфекцию на 49% по сравнению с 2021 годом. В рамках реализации государственных программ по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в 2022 году обследовано на ВИЧ-инфекцию более 380 тысяч российских граждан, что составило 31% от населения Тверской области, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.