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НовостиПроисшествия19 мая 2023 7:10

Мужчина в маске и с баллончиком напал на цветочный магазин в Тверской области

И украл у продавца 200 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 19-летняя продавец цветочного магазина в Бологое и сообщила, что рано утром в торговый павильон зашёл неизвестный в маске и, распылив баллончик, потребовал у продавца выручку.

Девушка отдала злоумышленнику единственные 200 рублей личных средств. Нападавший скрылся. По горячим следам был задержан 24-летний подозреваемый.

Накануне происшествия мужчина выпил, ему нужны были деньги на алкоголь, поэтому он решился на преступление.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.