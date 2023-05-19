Мужчина в маске и с баллончиком напал на цветочный магазин в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 19-летняя продавец цветочного магазина в Бологое и сообщила, что рано утром в торговый павильон зашёл неизвестный в маске и, распылив баллончик, потребовал у продавца выручку.

Девушка отдала злоумышленнику единственные 200 рублей личных средств. Нападавший скрылся. По горячим следам был задержан 24-летний подозреваемый.

Накануне происшествия мужчина выпил, ему нужны были деньги на алкоголь, поэтому он решился на преступление.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.