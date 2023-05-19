У жительницы Твери арестовали автомобиль за долги по ЖКХ

Женщина погасила задолженность в 60 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Московское отделение судебных приставов Твери поступил исполнительный документ о взыскании с 42-летней местной жительницы задолженности по ЖКХ. Долг составил более 60 000 рублей.

Приставом было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля КИА, принадлежащего должнице.

Женщине вручили постановление, после чего она добровольно погасила задолженность.

Запрет с автомобиля снят, исполнительное производство окончено.