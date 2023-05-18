Лиза Арзамасова и Родион Газманов выступили с концертом в Ржевском доме-интернате

Лиза Арзамасова и Родион Газманов выступили в благотворительным концертом в Тверской области Фото: vk.com/svrtver

15 мая актриса Лиза Арзамасова и певец Родион Газманов выступили с концертом в Ржевском доме-интернате.

Отечественные звезды подарили бабушкам и дедушкам наполненный душевным теплом концерт.

- Исполнение песен Родионом и стихи Лизы оставили в сердцах пожилых людей неизгладимые впечатления! - сообщила в соцсети администрация благотворительного фонда "Старость в радость".

Фонд работает с 2008 года. Участники помогают одиноким пенсионерам не только вещами, но и организовывают для них различные досуговые мероприятия.