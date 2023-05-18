В Твери в честь профессионального праздника наградили музейных специалистов

На церемонии награждения в областной картинной галерее, расположенной в императорском дворце. Фото: ПТО

18 мая отмечается Международный день музеев. В честь него в Твери наградили музейных специалистов региона. Церемонии прошли в Тверской областной картинной галерее и в Тверском государственном объединенном музее.

Поздравление с профессиональным праздником музейным работникам Верхневолжья направил губернатор Игорь Руденя.

- Сотрудники музеев Тверской области хранят бесценное наследие, вносят важный вклад в изучение многовековой истории региона и всей нашей страны, - отмечено в поздравлении от главы региона.

Почетного знака губернатора «Во благо земли Тверской» удостоена директор областной картинной галереи Татьяна Куюкина.

Благодарности губернатора получили специалист по учету музейных предметов отдела фондов Тверского государственного объединенного музея Елена Альдова; научный сотрудник Бельского краеведческого музея Тамара Пахомова; младший научный сотрудник отдела сельских музеев ТГОМ из Пеновского округа Геннадий Потапов. Почетная грамота главы региона вручена заведующей отделом учета областной картинной галереи Наталье Алифировой.

Лучшим сотрудникам музеев Верхневолжья также переданы награды министерства культуры Тверской области. Дипломами награждены лауреаты премии работникам отрасли «Культура» в номинации «Лучшим музейным работникам»: заведующий музеем А.С.Пушкина в Берново Валентина Громова; заведующий отделом экскурсионно-массовой работы ТГОМ Виктория Иванова; художник-реставратор областной картинной галереи Людмила Жебелян.

Международный день музеев отмечается с 1977 года.