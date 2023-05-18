В Тверской области запустили акцию по поддержке выпускников в период ЕГЭ

И нет ничего страшного. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области в преддверии основного этапа сдачи ЕГЭ региональное отделение молодёжной организации «Движение первых» запустило акцию «Экзамен, с которым вы справитесь». Акция ставит целью поддержать выпускников школ, сдающих единый госэкзамен.

«В прошлом году нам удалось найти хорошие способы приободрить и поддержать ребят перед ЕГЭ. Делимся ими и предлагаем сформировать новую добрую традицию», – цитирует слова председателя Совета регионального отделения «Движения первых» Антона Гончугова пресс-служба правительства Тверской области.

Предлагается четыре формата участия в этой акции.

Первый – «Группа поддержки». В дни ЕГЭ можно проводить выпускников на экзамен до пункта сдачи. Участники могут подготовить плакаты со словами поддержки. Такие плакаты уже подготовили учащиеся тверской гимназии №8.

Второй формат – «Мы рядом». Участники могут написать на асфальте по пути следования на пункт сдачи ЕГЭ мотивационные слоганы для выпускников - мелом или смываемой краской.

Третий формат – «Опыт взрослых». Выпускникам школ, известным людям региона, предпринимателям и руководителям организаций предлагают накануне экзамена пообщаться с выпускниками и рассказать о личном опыте сдачи экзаменов.

Четвертый вариант участия – «Поддержим вместе». Предприятиям региона и администрациям муниципалитетов предлагают разместить на площадках, предусмотренных для уличной рекламы, позитивные и добрые слова поддержки выпускников.