Треть от всех раскрытых преступлений в Тверской области раскрывается участковыми уполномоченными

Замначальника отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области Сергей Александров. Фото: Виктория ТУШКОВА

18 мая в областном управлении МВД состоялся брифинг, на котором журналистам рассказали о работе участковых уполномоченных полиции.

- В Тверской области на страже покоя и законности стоят более четырёхсот участковых уполномоченных. Из них 144 несут службу в сельской местности. В текущем году участковыми уже рассмотрено более 17 тысяч заявлений и обращений от граждан, раскрыто 1160 преступлений - это треть всех раскрытых преступлений в регионе, из них 748 были направлены на предупреждение более тяжких составов, - огласил статистику замначальника отдела по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Тверской области Сергей Александров. - Сегодня участковым уполномоченным принадлежит ведущая роль в решении задач, возложенных на полицию. В том числе и потому, что они находятся на главных, передовых рубежах охраны порядка и борьбы с преступностью.

Сергей Александров также ответил на один из самых частых вопросов, которые ему задают: как узнать, кто твой участковый и как до него дозвониться:

- Вы можете зайти на официальный сайт УМВД России по Тверской области и узнать информацию в разделе "Ваш участковый", а также в мобильном приложении "МВД России" в аналогичном разделе. Также можно позвонить по телефону дежурной части территориального органа внутренних дел.