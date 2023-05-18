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НовостиОбщество18 мая 2023 14:29

В Твери стартовал региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В соревнованиях принимают участие 11 команд

В соревнованиях принимают участие 11 команд

Фото: ПТО

18 мая в Твери на базе 29 военного городка стартовал региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В соревнованиях принимают участие школьники и студенты, члены военно-патриотических клубов, Российского движения школьников и юнармейцы из Тверской области в возрасте от 14 до 17 лет. Всего 11 команд из муниципалитетов.

Участники демонстрируют уровень физической и военной подготовки в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», соревнованиях «Военизированная эстафета» и «Огневой рубеж», проходят интеллектуальный квест «Ратные страницы истории Отечества» и представляют конкурса «Визитка».

Победитель примет участие в финале Всероссийской игры, который пройдет в парке «Патриот» и на военном полигоне Алабино в Московской области.