В Тверской области ввели карантин из-за гриппа птиц

В Тверской области введен карантин из-за гриппа птиц Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области введен карантин из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц. Очаг был обнаружен в Твери.

Носителями заболевания оказались чайки. Мертвых птиц обнаружили вблизи стройплощадки на улице 2-я Красина.

Территорию обследовали ветспециалисты, погибшие птицы уничтожены, проведена дезинфекция прибрежной зоны. Приняты карантинные меры.

- Карантинные ограничения по высокопатогенному гриппу птиц действуют в 26 очагах: в Камчатском крае, Республике Калмыкия, Херсонской, Амурской, Калужской, Тверской и Смоленской областях, Калининградской области, Республике Марий Эл и Удмуртской Республике, в Кировской области, - сообщили в Государственной инспекции по ветеринарии Тверской области.