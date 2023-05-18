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НовостиПроисшествия18 мая 2023 12:01

Житель Торжка отдал мошеннице миллион рублей за приворот любимой девушки

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Любовный обряд обошелся мужчине в миллион рублей

Любовный обряд обошелся мужчине в миллион рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Торжка решил приворожить любимую девушку, нашел в поиске подходящий сайт с услугами магов и вступил в переписку с неизвестной женщиной. Колдунья представилась Натальей и пообещала исполнить обряд.

Первоначальный взнос составил 200 000 рублей.

Магические ритуалы длились в течение месяца. Мужчина периодически переводил деньги, но любви так и не почувствовал. В общей сложности он лишился 1 050 000 рублей.

Решив, что его обманывают мошенники, потерпевший обратился в полицию.