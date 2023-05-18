В Твери уберут мусор вдоль берегов Тьмаки и Волги Фото: администрация Твери

20 мая в Твери пройдет массовый субботник, приуроченный к Всероссийской экологической акции «Вода России».

Уборка пройдет по берегам Тьмаки, Волги и Соминки. В Заволжском районе - в зеленой зоне реки Волги в районе Восточного моста, на Петербургском шоссе и на улице Скворцова-Степанова вдоль реки Соминка.

В Центральном районе очистят от мусора береговую линию Тьмаки от дома №23 на улице Тихвинской до дома №1А по Беляковскому переулку, а также на проспекте Чайковского от дома №5 до дома №1 корп. 1.

В Пролетарском районе уберут набережную Волги от улицы Маршала Буденного до улицы Евгения Пичугина и от улицы Евгения Пичугина до Мигаловской набережной.

В Московском районе облагородят береговую полосу Волги напротив Памятного знака «Рубеж» на повороте на поселок Элеватор.