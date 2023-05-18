На полигоне в Тверской области уничтожили военные снаряды

Снаряды уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обнаружено 58 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В районе автокооператива "Ремонтник" в Конаково была найдена ручная граната, артиллерийские снаряды, мины, гранаты были найдены в Ржевском округе.

- Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.