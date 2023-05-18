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НовостиОбщество18 мая 2023 8:10

На полигоне в Тверской области уничтожили военные снаряды

Всего было обнаружено 58 взрывоопасных предметов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Снаряды уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Снаряды уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 мая группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обнаружено 58 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В районе автокооператива "Ремонтник" в Конаково была найдена ручная граната, артиллерийские снаряды, мины, гранаты были найдены в Ржевском округе.

- Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасные предметы ликвидированы на полигоне, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.