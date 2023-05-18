В Тверской области водитель на квадроцикле съехал в кювет

В ДТП пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло ночью 17 мая на 1 км автодороги Колталово-Моркино Городище-Дубровки в Калининском районе.

Водитель на квадроцикле, предположительно, двигаясь в направлении деревни Колталово, не справился с управлением, съехал в кювет.

Об аварии в ГИБДД сообщил очевидец. Мужчина заметил транспортное средство в кювете. Приехали госавтоинспекторы, но на месте никого не застали.

Выяснилось, что в результате ДТП водитель был госпитализирован.