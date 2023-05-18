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НовостиПолитика18 мая 2023 6:15

В Торжке простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Максимом Ястребовым

Траурная церемония состоится 18 мая
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прощание с героем состоится 18 мая

Прощание с героем состоится 18 мая

Фото: Виктория ТУШКОВА

18 мая 2023 года в 11:00 в Городском Доме культуры Торжка состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим Максимом Ястребовым.

Администрация Торжка выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

- Максим Александрович навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах - настоящим мужчиной, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой долг перед Родиной, - говорится в соболезновании.