В Торжке простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Максимом Ястребовым

Прощание с героем состоится 18 мая Фото: Виктория ТУШКОВА

18 мая 2023 года в 11:00 в Городском Доме культуры Торжка состоится прощание с погибшим в ходе специальной военной операции военнослужащим Максимом Ястребовым.

Администрация Торжка выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

- Максим Александрович навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах - настоящим мужчиной, патриотом России, достойно, с честью исполнившим свой долг перед Родиной, - говорится в соболезновании.