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НовостиОбщество17 мая 2023 16:54

За год в «Экопункт» в Твери сдано около 76 тонн отходов

Больше всего - макулатуры
Алексей АНДРЕЕВ
Экопункт был открыт год назад.

Экопункт был открыт год назад.

Фото: Александр ЖМУЛИН

За первый год работы «Экопункта» в Твери в него на переработку сдано около 76 тонн отходов, в том числе более 28 тонн макулатуры, 27 тонн стекла, 17 тонн пластика и более 3 тонн металла. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Экопункт» был установлен в мае 2022-го в микрорайоне Южный Твери региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Тверьспецавтохозяйство» в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке областного правительства.

За каждый сданный килограмм вторсырья там платят деньги. Пункт принимает более 10 видов мусора, в том числе пэт-бутылки, газеты и журналы, алюминиевые банки. За год работы за сданное вторичное сырьё жители Твери получили более 600 тыс. рублей.