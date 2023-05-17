За год в «Экопункт» в Твери сдано около 76 тонн отходов

Экопункт был открыт год назад. Фото: Александр ЖМУЛИН

За первый год работы «Экопункта» в Твери в него на переработку сдано около 76 тонн отходов, в том числе более 28 тонн макулатуры, 27 тонн стекла, 17 тонн пластика и более 3 тонн металла. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«Экопункт» был установлен в мае 2022-го в микрорайоне Южный Твери региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами «Тверьспецавтохозяйство» в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке областного правительства.

За каждый сданный килограмм вторсырья там платят деньги. Пункт принимает более 10 видов мусора, в том числе пэт-бутылки, газеты и журналы, алюминиевые банки. За год работы за сданное вторичное сырьё жители Твери получили более 600 тыс. рублей.