Жители Твери оформили 2687 ипотечных жилищных кредитов с начала 2023 года

В Тверской области выдано ипотечных кредитов на 9 млрд рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В первом квартале 2023 года жители Твери, по данным Центрального банка, оформили 2687 ипотечных жилищных кредитов, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Общий объем выдачи ипотечных кредитов составил около 9 млрд рублей.

Пик выдачи ипотеки пришелся на март - почти на 4 млрд рублей. Средневзвешенная ставка в марте 2023 года составила 8,4% годовых. Средний срок кредита увеличился до 24 лет. Средний размер ипотеки составил - 3,25 млн рублей.

Специалисты напоминают, что жители региона, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут взять кредитные каникулы.

- Срок обращения за подобной поддержкой продлен до конца 2023 года. За период с марта 2022 года по март 2023 года тверичане также воспользовались возможностью временно пересмотреть условия погашения долга. Банки реструктурировали ипотечные кредиты 415 жителям региона на общую сумму 686,4 млн рублей. После кредитных каникул 75-85% заемщиков возвращаются в нормальный график платежей, - пояснил эксперт тверского отделения Банка России Михаил Цибарев.