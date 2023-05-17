По ценам на бензин Тверская область занимает 17-е место в ЦФО

С начала года бензин в Тверской области подешевел. Фото: Светлана Макеева

По средним ценам на бензин Тверская область в апреле занимала 17-е место в Центральном федеральном округе (напомним, в ЦФО 18 регионов, включая Москву).

Средняя цена на бензин в нашем регионе - 49,16 руб. за литр. Максимальные цены зафиксированы в Москве – 52,75 руб. за литр, минимальные – в Рязанской области – 48,33 руб. за литр.

С начала года (январь-апрель) в Тверской области бензин в целом подешевел - на 1,27%. Выросла цена лишь на топливо марки АИ-98 (+0,4%).

Средняя цена литра бензина в апреле составила:

марки АИ-92 - 46,53 руб.

марки АИ-95 - 50,02 руб.

марки АИ-98 - 62,96 руб.

Дизельное топливо с начала года подешевело на 0,31%. Средняя цена в апреле - 57,71 руб. за литр.

Газовое моторное топливо также стало дешевле, но существеннее - на 3,78%. Средняя цена в апреле - 17,6 руб. за литр.