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НовостиОбщество17 мая 2023 15:13

Детский телефон доверия в Тверской области ежегодно принимает около 6,5 тысяч звонков

На Трёхсвятской в Твери прошла акция к Международному дню детского телефона доверия
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Детский телефон доверия работает круглосуточно.

Детский телефон доверия работает круглосуточно.

Фото: ПТО

17 мая, в Международный день детского телефона доверия, в Твери на улице Трёхсвятской прошла акция. Специалисты Тверского областного Центра социальной помощи семье и детям рассказывали жителям города о работе службы Детского телефона доверия. Все желающие могли получить рекламно-информационные материалы.

Номер детского телефона: 8-800-200-01- 22. На эту линию могут обратиться дети, подростки и родители - чтобы получить поддержку, поделиться проблемами или получить консультацию профессионалов.

Экстренная психологическая помощь по единому общероссийскому номеру Детского телефона доверия доступна в Тверской области и на всей территории Российской Федерации. Ежегодно российские службы Детского телефона доверия принимают около 1 млн обращений, сообщает правительство Тверской области. В нашем региона специалисты службы Детского телефона доверия каждый год принимают около 6,5 тыс. звонков. Работа ведется круглосуточно без выходных и праздничных дней. Звонок бесплатный.