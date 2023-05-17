Планируется отремонтировать 20 улиц города Фото: администрация Твери

В Твери стартует кампания по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего в этом году планируется отремонтировать 20 улиц города общей протяжённостью порядка 25 километров.

В настоящее по итогам конкурентных процедур заключаются контракты на выполнение работ по ремонту 17 объектов улично-дорожной сети:

– проезд от ул. 2-я Красина до микрорайона "Радужный" - ул. Цветочная – проезжая часть;

– ул. Г. Димитрова (ул. Кольцевая - автомобильная дорога вдоль п. Литвинки) – автомобильная дорога вдоль пос. Литвинки – проезжая часть и тротуары;

– ул. 2-я Грибоедова (ул. Скворцова-Степанова - д. 24 на ул. 2-я Грибоедова) - ул. С. Тюленина (д. 4а на ул. С. Тюленина - ул. 2-я Грибоедова) – проезжая часть и тротуары;

– ул. Садовая (поселок Сахарово), включая проезд от ул. Садовая (пос. Сахарово) вдоль домов № 17 и 19 до границ города и ул. Андреевская (от ул. М. Василевского в сторону Горютинской школы до границы города) – проезжая часть;

– ул. Можайского (Октябрьский пр-т - ул. Левитана) – проезжая часть и тротуары;

– проезд от Зеленого проезда до Промышленного проезда - Промышленный пр-д (Зеленый пр-д - ул. Склизкова, включая проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов № 49 корп. 1-5 до ул. Склизкова и проезд вдоль домов № 53 корп. 1-3 по ул. Орджоникидзе);

– ул. Коминтерна (пр-т Чайковского - ул. Макарова, включая проезд от ул. Коминтерна до ул. Колодкина и двора Товарный) - ул. Макарова (ул. Коминтерна - ул. Спартака) – проезжая часть и тротуары;

– Спортивный пер. (д. 1Б на Спортивном пер. - ул. А. Завидова, включая Садовый пер. и дублер пр-та Чайковского (вдоль д. 90, 96, 102/47)) – проезжая чать;

– ул. Односторонняя - ул. Бебеля (пр-т Калинина - Беляковский пер.) – проезжая часть и тротуары;

– ул. Брагина (Беляковский пер. - ул. Новоторжская);

– ул. Жигарева (ул. А. Дементьева - Смоленский пер.).

– Комсомольский пр-т (б-р Шмидта - Огородный пер.) - Обозный пер. (наб. р. Тверцы - ул. З. Коноплянниковой);

– Артиллерийский пер. (ул. Горького - д. 20 на Артиллерийском пер.);

– Волоколамское ш. (ул. Лермонтова - Октябрьский пр-т);

– ул. М. Конева (ул. 1-я Республиканская - ул. Б. Полевого);

– б-р Радищева (Свободный пер. - ул. А. Дементьева);

– пр-т Чайковского - Тверской пр-т (ул. Ерофеева - мост через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта Комсомольский), включая тротуары на Тверском проспекте (наб. С. Разина - ул. Желябова).

Подрядная организация ООО "АБЗ-Дорстрой" планирует начать работы в Заволжском районе до конца недели. Ещё по трём объектам завершается подготовка конкурсной документации:

– ул. Коняевская (от ул. Светогоровская в сторону ТЖБИ-4);

– пер. Трудолюбия (ул. Роговик - ул. Учительская);

– мост через реку Тверца в створе ул. А. Туполева.

Дорожные работы в 2023 году также будут проводиться в Твери в рамках закона "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы". Основной объём приходится на ремонт тротуаров – на набережной Афанасия Никитина, проспектах Победы, Тверском и Чайковского, Свободном переулке и улице Паши Савельевой.

Все объекты нанесены на интерактивную карту ремонта тверских дорог.