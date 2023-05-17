В Тверской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Сорокиной

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Сорокиной Фото: Ольга ТРОФИМОВА

17 мая 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Ивановне Сорокиной. С юбилеем жительницу поселка Спирово поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Разделив вместе со всем Отечеством великую радость победного мая 1945 года, Вы посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения, благородному педагогическому труду. Благодарим Вас за пример безграничной преданности своему делу и родной стране", - отметил Игорь Руденя.

Александра Ивановна Сорокина начала трудовой путь в 1942 году курьером Спировского нарсуда. В годы войны работала в колхозах на посадке и уборке урожая, рыла окопы, работала на лесозаготовках. После войны посвятила жизнь педагогике.

В 1946 году поступила в Лихославльское педагогическое училище. После его окончания работала учителем начальных классов в Спировской школе №2. С 1956 года была заведующей детским садом "Победа", затем - детсадом "Теремок".

Александра Ивановна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.".