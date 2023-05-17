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НовостиОбщество17 мая 2023 13:07

В Тверской области 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Сорокиной

Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Сорокиной

100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Александре Сорокиной

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

17 мая 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Александре Ивановне Сорокиной. С юбилеем жительницу поселка Спирово поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Разделив вместе со всем Отечеством великую радость победного мая 1945 года, Вы посвятили жизнь воспитанию подрастающего поколения, благородному педагогическому труду. Благодарим Вас за пример безграничной преданности своему делу и родной стране", - отметил Игорь Руденя.

Александра Ивановна Сорокина начала трудовой путь в 1942 году курьером Спировского нарсуда. В годы войны работала в колхозах на посадке и уборке урожая, рыла окопы, работала на лесозаготовках. После войны посвятила жизнь педагогике.

В 1946 году поступила в Лихославльское педагогическое училище. После его окончания работала учителем начальных классов в Спировской школе №2. С 1956 года была заведующей детским садом "Победа", затем - детсадом "Теремок".

Александра Ивановна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.".