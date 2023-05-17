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НовостиПроисшествия17 мая 2023 12:51

В Твери мужчина оформил кредит и перевел мошенникам полтора миллиона рублей

Расследуется уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули мужчину на полтора миллиона рублей

Мошенники обманули мужчину на полтора миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 43-летний житель Твери и сообщил, что после звонка неизвестного мужчины оформил кредит и перевел на сомнительные счета 1,5 млн рублей.

Звонивший в разговоре представился сотрудником банка и убедил потерпевшего, что от его имени подана заявка на кредит. Мужчина поверил и оформил "зеркальный" займ, деньги обналичил в банкомате и отправил на счета.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.