В Твери мужчина оформил кредит и перевел мошенникам полтора миллиона рублей

Мошенники обманули мужчину на полтора миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 43-летний житель Твери и сообщил, что после звонка неизвестного мужчины оформил кредит и перевел на сомнительные счета 1,5 млн рублей.

Звонивший в разговоре представился сотрудником банка и убедил потерпевшего, что от его имени подана заявка на кредит. Мужчина поверил и оформил "зеркальный" займ, деньги обналичил в банкомате и отправил на счета.

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.