Жители Твери сдают нормы ГТО Фото: администрация Твери

17 и 18 мая испытания по силовым, гимнастическим и легкоатлетическим упражнениям будут проходить среди обучающихся школ №7 и №15. Школьники выполнят упражнения: сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; челночный бег; прыжки в длину.

В Твери Центр тестирование ГТО регулярно проводит физкультурно-спортивные мероприятия для всех желающих. Структура комплекса ГТО состоит из 18 ступеней, включающих возрастные группы граждан от 6 до 70 лет и старше.

Также спортивные состязания проводятся в дошкольных образовательных учреждениях Твери, среди взрослого населения на базе спортивных комплексов "Радуга", "Пролетарка", "Юность".