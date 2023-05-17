Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий назначен председателем Синодальной богослужебной комиссии Фото: Тверская епархия

16 мая состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Участниками было принято решение назначить на должность председателя Синодальной богослужебной комиссии митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Необходимо активное взаимодействие между председателем и членами Синодальной богослужебной комиссии, поэтому председателем выбран архиерей, пребывающий близ Москвы.

- Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин освобожден от должности председателя Комиссии с вынесением благодарности за понесенные труды, - сообщает официальный сайт Московского Патриархата.