13-летняя девочка пропала в Тверской области

В Кимрах ищут пропавшую девочку-подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 13-летней Анастасии Нечаевой.
13-летняя девочка 16 мая ушла из дома и не вернулась.
Место происшествия осмотрел следователь. Организованы поиски.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
Анастасия Нечаева пропала 16 мая Фото: СУ СК РФ по Тверской области