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НовостиПроисшествия17 мая 2023 10:05

13-летняя девочка пропала в Тверской области

Организованы поиски
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Кимрах ищут пропавшую девочку-подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Кимрах ищут пропавшую девочку-подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 13-летней Анастасии Нечаевой.

13-летняя девочка 16 мая ушла из дома и не вернулась.

Место происшествия осмотрел следователь. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

Анастасия Нечаева пропала 16 мая Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Анастасия Нечаева пропала 16 мая Фото: СУ СК РФ по Тверской области