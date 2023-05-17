13-летняя девочка пропала в Тверской области

В Кимрах ищут пропавшую девочку-подростка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту исчезновения 13-летней Анастасии Нечаевой.

13-летняя девочка 16 мая ушла из дома и не вернулась.

Место происшествия осмотрел следователь. Организованы поиски.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.